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    20.02.2021 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Dostluk kazansın

    Spor Toto 1. Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Menemenspor ile Akhisarspor, bugün kritik Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak

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    Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Menemenspor ile Akhisarspor, bugün iki takım için de kritik Ege derbisinde rakip olacak. Menemen İlçe Stadı’nda saat 13.30’da start alacak mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. Ev sahibinde maç öncesi Zenke ve Berkay iyileşirken, konuk ekipte Keita’nın durumu belirsiz. Ligde ikinci yarıya Altınordu galibiyetiyle başladıktan sonra 3 maçta 1 puan alabilen Menemen, haftaya 20 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde girdi.
    Kıran kırana mücadele
    Transfer yasağını devre arasında kaldırıp ikinci yarının ilk haftalarında Tuzlaspor ve Bandırmaspor’u yenen Akhisarspor, üst üste Balıkesirspor ve Samsunspor mağlubiyetleriyle kendisini yine 19 puanla düşme hattında buldu. Korkulu rüya görmemek için Ege derbisine mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar’da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

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