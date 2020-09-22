Dostluk var güven yok

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın gerçekleştirmiş olduğu “Türk ve Yunan Halklarının Bakış Açılarıyla Türkiye- Yunanistan İlişkilerinin Analizi” başlıklı çalışma, ilk defa iki toplumu aynı araştırmada buluşturdu. Türkiye’de ve Yunanistan’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmada; tarihten gelen konulara, gündemdeki sorunlara ve Türk-Yunan ilişkilerine yönelik 31 farklı soru yöneltildi. Araştırmanın haziran ayında başladığını ve iki ay sürdüğünü belirten Oral, “İki ülke arasında zaman zaman bir hayli gerilen iplerin bir savaşa sebebiyet verebileceğini düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda, Yunan toplumunda savaş kaygısının çok daha yüksek düzeyde olduğu göze çarpıyor. Türkler ise bir savaş çıkmasına çok düşük bir ihtimal veriyor. Ayrıca her iki toplum, yüzde 90’ı aşan oranlarda adalar, kıta sahanlığı ve Kıbrıs sorunlarının önemli kriz kaynakları olduğunu konusunda hemfikir çıktı. İlişkilerin gelişmesi için bu üç başlığın acilen çözülmesi beklentisi görüldü” dedi.

Araştırma sonuçları ışığında iki ülke halkının görüşlerinin bazı konularda şaşırtıcı oranda benzeştiğinin, bazı hususlarda ise çarpıcı oranda ayrıştığının altını çizen Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Müttefiklik zor’

“Örneğin, birçok platformda dillendirilen ‘Toplumlar arasında sorun yoktur, sorunları üreten siyaset kurumudur’ yaklaşımı her iki ülke halkından da çok büyük oranda kabul görüyor. Türklerin Yunan toplumunu dost olarak algılama eğiliminin Yunan toplumunun Türkleri dost olarak algılama oranının çok daha üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla İki ülkenin dost olduğuna inanan Türklerin oranı yüzde 45 iken yarınlarda iki ülkenin çok daha iyi dost olacağına inanan Türklerin oranı yüzde 51 oldu. Ancak iki toplumun birbirlerine güvenmediği bulgusuna ulaşıldı. Türkiye veya Yunanistan bir başka ülkeyle sorun yaşadığında, iki komşu ülke müttefik olabilir mi? sorusuna Türklerin yüzde 74’ü, Yunanların yüzde 70’i ihtimal vermedi.

İzmir’in işgali unutulmuyor

Araştırmanın yanıtları en çok farklılaşan sorularından bir tanesinin de İzmir’in işgaliyle ilgili olduğunu dile getiren Dr. Uğur Oral, “1919’da bu işgal yaşanmasaydı iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyi olur muydu?” diye sorulduğunda Türklerin yüzde 82’si önermenin doğru olduğunu belirtti ancak bu oran Yunanlarda yüzde 27 oldu. Nitekim zamanında yaşanmış sorunların hala iki ülke arasındaki ilişkilerin üzerinde hala etkili olduğuna inanan Türklerin oranı yüzde 71, Yunanların ise yüzde 78.

İki taraf da evliliğe onay veriyor!

Araştırma sonuçlarına göre her iki toplumun da birbirini yakından takip etme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Dr. Uğur Oral, “Türklerin yüzde 76’sı basında Yunanistan’a dair yayınlanan haberleri takip ediyor, Yunanistan’da ise bu oran yüzde 66. ‘Çocuğunuz, kardeşiniz, akrabanız ya da yakın bir dostunuz komşu ülkeden birisiyle evlenmek isterse bu kararı onaylar mısınız?’ diye sorulduğundaysa Yunan tarafı yüzde 76 oranında onay geldi. Türklerde ise bu oran yüzde 81’e çıktı.