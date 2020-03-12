Down sendromlu Petek annesinin eli ayağı oldu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Petek Kurtuluş, 62 yaşındaki bedensel engelli annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor; evi temizliyor, yemek yapıyor, kedilere bakıyor.

Üç çocuk annesi olduğunu belirten Dicle Gümüş, “Doğuştan kalça kemiğimde sorun var. Evde dikiş nakış işleriyle geçimimi sağladım. Petek’in eğitimi için Denizli’ye geldik, liseden mezun oldu. Bende yıllar içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldim. Petek bana can yoldaşı oluyor. Müzik dinlemeyi çok seviyor, bana şarkılar söyler” diye konuştu. Petek ise “Annem benim canım, birtanem. Onu hiç kırmak istemiyorum. Her zaman onun yanında olacağım” dedi.