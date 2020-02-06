06.02.2020 - 00:41 |
Doymadan kalkmak yasak!
Kapılarını ‘doymadan kalkmak yasak’ sloganıyla açan Çeşme Bazlama Kahvaltı, özel günlerde Çeşme esintisini hissetmek, sevdikleriyle keyifli bir kahvaltıda buluşmak isteyen herkesi zengin sofralarına davet ediyor.
Nurten Anne’nin el yapımı reçelleri, bazlamalar, gözlemeler ve özel harman çay eşliğindeki kahvaltı şöleni, özel anları unutulmaz kılacak. Çeşme Bazlama Kahvaltı, gözlemesi ve leziz pişileriyle de biliniyor.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.