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    HaberlerEge Haberleri Doymadan kalkmak yasak!
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    06.02.2020 - 00:41 |

    Doymadan kalkmak yasak!

    Kapılarını ‘doymadan kalkmak yasak’ sloganıyla açan Çeşme Bazlama Kahvaltı, özel günlerde Çeşme esintisini hissetmek, sevdikleriyle keyifli bir kahvaltıda buluşmak isteyen herkesi zengin sofralarına davet ediyor.

    Doymadan kalkmak yasak!

    Nurten Anne’nin el yapımı reçelleri, bazlamalar, gözlemeler ve özel harman çay eşliğindeki kahvaltı şöleni, özel anları unutulmaz kılacak. Çeşme Bazlama Kahvaltı, gözlemesi ve leziz pişileriyle de biliniyor.

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