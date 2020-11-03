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    HaberlerEge Haberleri Dr. Atilla Baran Çiğli’de yaşayacak
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    03.11.2020 - 00:02 |

    Dr. Atilla Baran Çiğli’de yaşayacak

    Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Pandemi Servisi’nde görev yaparken Kovid-19’a yakalanan ve yaşama gözlerini yuman Dr. Atilla Baran’ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından İnönü Mahallesi’nde yapılan parkta yaşatılacak.

    Dr. Atilla Baran Çiğli’de yaşayacak

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün Ocak ayında tanıtımını yaptığı, 2020 yılının projeleri arasında yer alan ‘Her Ay 1 Park’ projesinin sekizincisi, İnönü Mahallesi’nde açılıyor. Kasım ayında hizmete girecek olan parka, sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla, Atilla Baran’ın adı verilecek.
    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sağlık emekçilerimizin, bu zorlu pandemi döneminde gösterdikleri kahramanlıklarını ileriki nesillere aktaracağız” dedi.

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