Dr. Atilla Baran Çiğli’de yaşayacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün Ocak ayında tanıtımını yaptığı, 2020 yılının projeleri arasında yer alan ‘Her Ay 1 Park’ projesinin sekizincisi, İnönü Mahallesi’nde açılıyor. Kasım ayında hizmete girecek olan parka, sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla, Atilla Baran’ın adı verilecek.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sağlık emekçilerimizin, bu zorlu pandemi döneminde gösterdikleri kahramanlıklarını ileriki nesillere aktaracağız” dedi.