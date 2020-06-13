Drone’la bakım

Genç girişimci Ulukan, “Bakımları türbinleri durdurmadan yapıyoruz. Hem enerji ve kazanç kaybının önüne geçiyoruz hem de bakım maliyetlerinin düşmesini sağlıyoruz” dedi. Ulukan ve Tanrıverdi, TÜBİTAK’ın Birseysel Genç Girişimci Programından (BİGG) 200 bin lira hibe desteği aldı. Ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark’ta ‘Windlar Yazılım Enerji’ şirketini kurdu.