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    13.06.2020 - 00:03 |

    Drone’la bakım

    Uşak’ta, Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Ulukan (26) ile Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Tanrıverdi, rüzgâr türbinlerinin hasar tespitlerinin drone’la yapılabilmesini sağlayan bir yazılım geliştirdi.

    Drone’la bakım

    Genç girişimci Ulukan, “Bakımları türbinleri durdurmadan yapıyoruz. Hem enerji ve kazanç kaybının önüne geçiyoruz hem de bakım maliyetlerinin düşmesini sağlıyoruz” dedi. Ulukan ve Tanrıverdi, TÜBİTAK’ın Birseysel Genç Girişimci Programından (BİGG) 200 bin lira  hibe desteği aldı. Ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark’ta ‘Windlar Yazılım Enerji’ şirketini kurdu.

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