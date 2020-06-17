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    HaberlerEge Haberleri Duayen işinsanı Kora’ya veda
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    17.06.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Duayen işinsanı Kora’ya veda

    93 yaşında hayata gözlerini yuman İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Alkim Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Cihat Kora son yolculuğuna uğurlandı.

    Duayen işinsanı Kora’ya veda

    93 yaşında hayata gözlerini yuman İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Alkim Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Cihat Kora son yolculuğuna uğurlandı. Koru, Alsancak Hocazade Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı’na defnedildi. “Bu ülkeden kazanıyoruz, bu ülkeye borcumuz var” felsefesi ile 9 okul yaptıran Kora, 2007 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. 

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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