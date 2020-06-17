Duayen işinsanı Kora’ya veda

93 yaşında hayata gözlerini yuman İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Alkim Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Cihat Kora son yolculuğuna uğurlandı. Koru, Alsancak Hocazade Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı’na defnedildi. “Bu ülkeden kazanıyoruz, bu ülkeye borcumuz var” felsefesi ile 9 okul yaptıran Kora, 2007 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü.