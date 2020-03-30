Duayen turizmci Medical Park’ta

Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan turizmi Muzaffer Tağıl, Medical Park İzmir Hastanesi icra kurulu üyesi oldu. İcra kurulu üyeliğinin yanısıra kurumsal iletişim koordinatörü olarak da görev yapacak olan Tağıl, “Her zaman olduğu gibi sağlık anlamında da 24 saat telefonumla sizlerin yanınızda olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi. Kariyerine İzmir Karaca Otel’de başlayan ve 23 yıl boyunca görevini sürdüren Tağıl, daha sonra Çeşme Süzer Otel’de 1.5 yıl genel müdürlük yaptı.

Daha sonra Best Western Konak Otel’de 4.5 yıl genel müdürlük görevini yürüten Tağıl, 2010’da da Türk turizm sektörünün öncülerinden Kaya Hotels&Resorts’un İzmir’de bulunan yatırımı Kaya İzmir Thermal&Convention Otel’inin genel müdürlüğü görevine başladı.