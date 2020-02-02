BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Düellodan 1 puan çıktı
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:00 | | FATİH TANFER

    Düellodan 1 puan çıktı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta çıkışa geçen Ci Group Buca, evinde ağırladığı zorlu rakibi Anagold 24Erzincanspor ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna dönen karşılaşmada taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler, uzatmaların sonunda kaçırdığı golle galibiyeti ıskaladı

    Düellodan 1 puan çıktı

    Ci Group Buca, rakibi Anagol 24Erzincanspor karşısında maça iyi başladı. Öncelikle kaleci Asil Kaan, takım adına büyük kazanç. Güven veriyor. Takımın defans merkezinde Eycan ve Gökhan Köseoğlu stoper oynarken, sağda Alper, solda da takımın defansif açıdan yaptığı müdahaleler ve girdiği ters kademelerle çok beğendiğim Ahmet Aktaş, doğru oynadılar. Nihat, defansif orta sahada iyi oynarken, Bertuğ orta alanda koştu, mücadele etti. İki kanat oyuncusu Oğuz ve Burak Sürmeli hem savunmada hem de hücumda görevlerini yaptılar.

    Hücumun en ucunda Mehmet Fuat oynarken, Gökhan Erdöl santrfor arkası olarak oynadı. 25. dakikadan sonra Erzincan’ın orta alandaki güçlü oyuncuları eski Beşiktaşlı Muhammed, Abdurrahman ve Erdi’yle pas oyununu iyi yapıp hücumda da Kerem’le etkili olmaya çalıştı. Erzincan defansı Gökhan ve Mehmet Fuat’ı dar alana hapsetti. Oğuz aldığı her topta tehlike yarattı, rakip defansın dengesini bozdu. 35. dakikada Gökhan’ın pasında durumu 1-0 yaptı. 45+1’de ise inanılmaz bir gol kaçırdı. Şahsi gayretiyle yarattığı pozisyonda golü atsa maçın kopmasına neden olacaktı. İkinci yarıyla birlikte Erzincan daha etkili oynamaya başladı. Buca orta alanı adeta yol geçen hanına döndü. Basit top kayıpları ve bireysel hatalar arttı. Bunun sonucunda Erzincan beraberlik golünü buldu. 63. dakikada Alper’in ortasına şahane bir vuruş yapan Mehmet Fuat, takımın ikinci golünü attı. 70. dakikada Muhammed Demirci’nin frikiğinde defanstan dönen topu Erdi gole çevirdi.

    Ofsayt pozisyonunda Erdi durumu 2-2 yaptı. 75. dakikada Nihat’la Erzincan kalecisi Ersel’in çarpışıp her ikisinin de oyun dışı kalması şansızlıktı. Maçın son bölümünde sürekli oyunun durması tempoyu düşürdü. Ve maça 9 dakika ilave edildi. 9 dakikada neler oldu neler... Önce 90+2’de Muhammed, Erzincanspor’u öne geçirdi. 90+5’te Mehmet Fuat durumu 3-3 yaptı. 90+7’de Gökhan, Buca adına öyle bir gol kaçırdı ki inanılmaz... Seyirciler bol gollü ve tempolu bir maç izlediler. “Skor ne olursa olsun, oyunu bırakmama” anlayışı Buca adına önemliydi. Gelecek adına pozitif sinyaller verdiler.

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!
    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber