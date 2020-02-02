Düellodan 1 puan çıktı

Ci Group Buca, rakibi Anagol 24Erzincanspor karşısında maça iyi başladı. Öncelikle kaleci Asil Kaan, takım adına büyük kazanç. Güven veriyor. Takımın defans merkezinde Eycan ve Gökhan Köseoğlu stoper oynarken, sağda Alper, solda da takımın defansif açıdan yaptığı müdahaleler ve girdiği ters kademelerle çok beğendiğim Ahmet Aktaş, doğru oynadılar. Nihat, defansif orta sahada iyi oynarken, Bertuğ orta alanda koştu, mücadele etti. İki kanat oyuncusu Oğuz ve Burak Sürmeli hem savunmada hem de hücumda görevlerini yaptılar.

Hücumun en ucunda Mehmet Fuat oynarken, Gökhan Erdöl santrfor arkası olarak oynadı. 25. dakikadan sonra Erzincan’ın orta alandaki güçlü oyuncuları eski Beşiktaşlı Muhammed, Abdurrahman ve Erdi’yle pas oyununu iyi yapıp hücumda da Kerem’le etkili olmaya çalıştı. Erzincan defansı Gökhan ve Mehmet Fuat’ı dar alana hapsetti. Oğuz aldığı her topta tehlike yarattı, rakip defansın dengesini bozdu. 35. dakikada Gökhan’ın pasında durumu 1-0 yaptı. 45+1’de ise inanılmaz bir gol kaçırdı. Şahsi gayretiyle yarattığı pozisyonda golü atsa maçın kopmasına neden olacaktı. İkinci yarıyla birlikte Erzincan daha etkili oynamaya başladı. Buca orta alanı adeta yol geçen hanına döndü. Basit top kayıpları ve bireysel hatalar arttı. Bunun sonucunda Erzincan beraberlik golünü buldu. 63. dakikada Alper’in ortasına şahane bir vuruş yapan Mehmet Fuat, takımın ikinci golünü attı. 70. dakikada Muhammed Demirci’nin frikiğinde defanstan dönen topu Erdi gole çevirdi.

Ofsayt pozisyonunda Erdi durumu 2-2 yaptı. 75. dakikada Nihat’la Erzincan kalecisi Ersel’in çarpışıp her ikisinin de oyun dışı kalması şansızlıktı. Maçın son bölümünde sürekli oyunun durması tempoyu düşürdü. Ve maça 9 dakika ilave edildi. 9 dakikada neler oldu neler... Önce 90+2’de Muhammed, Erzincanspor’u öne geçirdi. 90+5’te Mehmet Fuat durumu 3-3 yaptı. 90+7’de Gökhan, Buca adına öyle bir gol kaçırdı ki inanılmaz... Seyirciler bol gollü ve tempolu bir maç izlediler. “Skor ne olursa olsun, oyunu bırakmama” anlayışı Buca adına önemliydi. Gelecek adına pozitif sinyaller verdiler.