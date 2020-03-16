Düğün heyecanı

Tuborg’un eski Genel Müdürü Üzeyir Şimşek’in İstanbul’daki LBF Partners adlı hukuk bürosunun ortağı olan avukat kızı Sezil Şimşek, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi’nde uzun seneler görev yapmış emekli İlyas Çalışkan’ın Stockholm’de yaşayan yazılım mühendisi oğlu Erdal Çalışkan ile nişanlandı. Aileler arasında gerçekleşen törende çift, düğünün ise nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.