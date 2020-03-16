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    HaberlerEge Haberleri Düğün heyecanı
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    16.03.2020 - 00:03 |

    Düğün heyecanı

    Düğün heyecanı

    Tuborg’un eski Genel Müdürü Üzeyir Şimşek’in İstanbul’daki LBF Partners adlı hukuk bürosunun ortağı olan avukat kızı Sezil Şimşek, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi’nde uzun seneler görev yapmış emekli İlyas Çalışkan’ın Stockholm’de yaşayan yazılım mühendisi oğlu Erdal Çalışkan ile nişanlandı. Aileler arasında gerçekleşen törende çift, düğünün ise nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.

    Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
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    Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsettiErzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
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