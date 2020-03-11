11.03.2020 - 00:01 |
Düğün salonu sözü
Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe merkezine 28 kilometre mesafede bulunan 343 nüfuslu Seyitoba mahallesine düğün salonu müjdesi verdi. Başkan Bilgin, bir düğün törenine katılmak için gittiği Seyitoba mahallesinde kadınlarla sohbet ederek, mahallenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Mahalledeki temasları sırasında Seyitobalı vatandaşların kendisinden talep ettiği düğün salonu başta olmak üzere daha bir çok hizmeti hayata geçireceklerini ifade eden Bilgin, şunları söyledi:
“Burada yaşayan vatandaşlarımızın da yoğun isteği doğrultusunda Seyitoba’ya güzel bir düğün salonu yapacağız.”
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