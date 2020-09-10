Düğün sektöründen destek çağrısı geldi

Düğün sektörünü oluşturan sektör bileşenleri adına açıklama yapan İzmir Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Vahyettin Dokak, “Daha önce ertelenmiş ve biriken vergi, SGK/BAĞKUR pirim ödemelerinin 2021 sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, KÇÖ ve ücretsiz izin desteğinin pandemi sonuna kadar uzatılmasını, işe devam kredilerinin 2021’in sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, işletme giderleri oranında hibe desteğinin sağlanmasını, kira stopaj oranının düşürülmesini istiyoruz” diye konuştu.