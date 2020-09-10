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    HaberlerEge Haberleri Düğün sektöründen destek çağrısı geldi
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    10.09.2020 - 00:03 |

    Düğün sektöründen destek çağrısı geldi

    Türkiye’de yıllık 55 milyar lirayı aşan ekonomisiyle dev bir endüstriye dönüşen düğün sektörü, son yasakla yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi için denetimli düğünlere izin verilmesini önerdi.

    Düğün sektöründen destek çağrısı geldi

    Düğün sektörünü oluşturan sektör bileşenleri adına açıklama yapan İzmir Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Vahyettin Dokak, “Daha önce ertelenmiş ve biriken vergi, SGK/BAĞKUR pirim ödemelerinin 2021 sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, KÇÖ ve ücretsiz izin desteğinin pandemi sonuna kadar uzatılmasını, işe devam kredilerinin 2021’in sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, işletme giderleri oranında hibe desteğinin sağlanmasını, kira stopaj oranının düşürülmesini istiyoruz” diye konuştu.

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