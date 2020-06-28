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    HaberlerEge Haberleri Düğünler başlıyor soru işareti bitmedi
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    28.06.2020 - 00:03 |

    Düğünler başlıyor soru işareti bitmedi

    1 Temmuz’da başlayacak olan düğün, davet etkinlikleri için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge de ‘halay yasak’ maddesi yer alıyor ancak Düğün Saloncuları & Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) genelgede dans etmeye engel madde olmadığını söyledi.

    Düğünler başlıyor soru işareti bitmedi

    Düğünlerin çeşitli kısıtlamalarla başlayacağını belirten DÜSOİŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun, “11. maddeyi baz alırsak çekirdek ailenin dans edebileceğini anlayabiliyoruz. 15. madde için ise, sosyal mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak oyunlar yapılmayacak ibaresinden de, horon, halay gibi çoklu, el ele tutuşulacak oyunların olmayacağını anlamalıyız. Bunun haricindeki oyunların olabileceğini ifade etmek istiyoruz” diye konuştu. Uzun, 65 yaş üzerindeki, düğün sahibi ve yakınlarının etkinliğe katılabilmelerinin önünün açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Sektör çok yıprandı

    DÜSOİŞ Genel Başkanı A. Barış Ay ise, acilen kaçak işletmelere yönelik ek bir genelge yayınlanmasının gereğini vurguladı. DÜSOİŞ İzmir Başkanı Ahmet Ölmez de, salgın nedeniyle maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını, acilen bu konuya el atılması gerektiğini ifade etti.

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