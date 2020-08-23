Düğünler iki saat...

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, hastane ve muayene randevusu olanlar hariç, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarınn yasakladı. Bu vatandaşlar, en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden 10.00-12.00 arasında alışveriş yapabilecek. Köy ve sokak düğünleri de en geç 23.30’da bitmek üzere, en fazla 2 saat süreyle yapılabilecek.



Özveriye teşekkür



BİGA’DA, Mart ayından bu yana Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 500 binin üzerinde maske üretimi yapıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ziyaret ettiği Halk Eğitim Merkezi’ndeki eğitmenler ile kursiyerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti