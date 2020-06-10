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    HaberlerEge Haberleri Düğünler iptal olsa da âşıklar kavuştu
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Düğünler iptal olsa da âşıklar kavuştu

    Koronavirüs evlenmek isteyen çiftlere engel olamadı. Salgın sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından tam 126 nikâh kıyıldı

    Düğünler iptal olsa da âşıklar kavuştu

    SALGIN tedbirleri nedeniyle tarihleri önceden belirlenen düğünler iptal oldu. Çiftler ise virüs dinlemedi, nikâhlar kıyıldı. Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Memurluğu da mart, nisan ve mayıs aylarında 126 çiftin nikâhı kıydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 10 nikâh kıyıldı. Nikâhlara gelin ve damatla birlikte sadece birinci derece yakınlar ve iki şahit katıldı, herkes maske kuralına uydu. Hatıra fotoğrafları da maskeli çekildi. Evlilik cüzdanı bile steril hale getirildikten sonra gelinlere verildi.

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