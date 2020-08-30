Düğünler kayıt altında

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    30.08.2020 - 00:00 |

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    Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

    Buna göre; düğün, kına, sünnet ve nişan gibi etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilebilmesi için etkinliğin başlangıcından bitimine kadar kamera kaydı alınacak, istenildiğinde ilgili birimlere sunulacak. Ayrıca, aşure hayırlarının sadece belediyelerin göstereceği yer ve zamanda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde dağıtılmasına izin verilecek. l AA

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