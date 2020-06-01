Düğünlere dronla dezenfekte

Evlenmeyi bekleyen birçok çift, düğünlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında planlarken, İzmirli düğün ve kına organizasyon firması sahibi Emine Özsoy, organize ettiği düğünlerde virüse karşı birçok önlem alacaklarını belirtti. Özsoy, yeni dönemde düğün alanlarını etkinlik boyunca havadan dronla yerden de sis makinesiyle dezenfekte edeceklerini söyledi. Bu yıl düğünlerde hijyenin ön planda tutulacağını belirten Özsoy, “Koronavirüse karşı önlem alırken, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmayı da ihmal etmedik. Düğünlerimizin olmazsa olmazların biri de halay çekmek. Biz de bu duruma estetik bir çözüm ürettik ve 1.5 metrelik şallar yaptırdık. Halay çekmek isteyen davetliler, bu şalları kullanarak gelenekten vazgeçmemiş olacak” dedi. Özsoy, “Amacımız, hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de konukları koronavirüsten korumak” şeklinde konuştu. l DHA