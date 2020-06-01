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    01.06.2020 - 00:04 |

    Düğünlere dronla dezenfekte

    Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düğün sezonu açılamadı.

    Düğünlere dronla dezenfekte

    Evlenmeyi bekleyen birçok çift, düğünlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında planlarken, İzmirli düğün ve kına organizasyon firması sahibi Emine Özsoy, organize ettiği düğünlerde virüse karşı birçok önlem alacaklarını belirtti. Özsoy, yeni dönemde düğün alanlarını etkinlik boyunca havadan dronla yerden de sis makinesiyle dezenfekte edeceklerini söyledi. Bu yıl düğünlerde hijyenin ön planda tutulacağını belirten Özsoy, “Koronavirüse karşı önlem alırken, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmayı da ihmal etmedik. Düğünlerimizin olmazsa olmazların biri de halay çekmek. Biz de bu duruma estetik bir çözüm ürettik ve 1.5 metrelik şallar yaptırdık. Halay çekmek isteyen davetliler, bu şalları kullanarak gelenekten vazgeçmemiş olacak” dedi. Özsoy, “Amacımız, hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de konukları koronavirüsten korumak” şeklinde konuştu. l DHA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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