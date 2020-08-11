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    HaberlerEge Haberleri Düğünlerle mobilya sektörü de canlandı
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    11.08.2020 - 07:00 |

    Düğünlerle mobilya sektörü de canlandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin başlamasıyla, evlenecek çiftler mobilya alışverişine de başladı.

    Düğünlerle mobilya sektörü de canlandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin başlamasıyla, evlenecek çiftler mobilya alışverişine de başladı. Müşterilere bütünleşik hizmet modeli sunduklarını belirten Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, “Evlerde mobilyadan aydınlatma, vitrifiye, halı, perde, aksesuar gibi bir çok farklı kalemdeki ürünü istenirse online olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize hem hızlı, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olmasının yanı sıra; evini bir iç mimara dekore ettirmenin avantajlarını yaşatıyoruz. Üstelik tüm bu hizmetler ücretsiz olarak profesyonel bir iç mimari dokunuşuyla belli bir konsepte göre tasarlanıyor” diye konuştu.
    Karantina dönemide evini yeniden dekore etmek ve eşyalarını yenilemek isteyenlerden çok talep aldıklarını sözlerine ekleyen Serçe, “Yaz sonu ve sonbahar dönemine ertelenen düğün sezonu nedeniyle çiftler mobilya almak için mağazalara yöneldi. Bu da satışlarımıza olumlu yansıdı” dedi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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