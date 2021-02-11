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    HaberlerEge Haberleri Dükkan tarih kokuyor
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    11.02.2021 - 00:02 |

    Dükkan tarih kokuyor

    İZMİR’de yıllarca ticaretle uğraştıktan sonra eski eşyalara olan merakı nedeniyle memleketi Elazığ’a dönen Mehmet İspir (60), antikacılığa başladı.

    Dükkan tarih kokuyor

    Gittiği birçok ülke ve şehirden 15 yılda 20 bine yakın antika eşya toplayan ve 2 katlı işyerinde sergileyen İspir, “Elimde 300- 400 yıllık malzemeler var. İmkanlarımız kısıtlı. Büyük bir yerim olsa hepsini sergileyeceğim. Hayalim Elazığ’a bir sanat sokağı ve müze açmak” dedi. Objeleri bulmak için şehir şehir gezdiğini belirten İspir, “Bende var başkasında yoksa değiş-tokuş yapıyoruz. İran, Suriye, Halep gibi yerlere gidip, topluyorum” diye konuştu.

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