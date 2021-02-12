Dünya kentlerini solladı

Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen Uzak Rota Seyahat Ödülleri açıklandı. İzmir, Belgrad ve New York’u geride bırakıp “Dünyanın Öncü Turizm Destinasyonu” kategorisinde birinci seçildi. 45 kategoride düzenlenen uluslararası ankette, toplam 182 bin 475 kişi oy kullandı. İzmir, kendi kategorisindeki oyların yüzde onundan fazlasını aldı. Ödül, Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin turizm gelirlerini artırmak için ortaya koyduğu, İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’na da katkı sağlayacak.