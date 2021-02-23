Dünya, Konak’ı tanıyacak...

Konak Belediyesi, 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden ödül aldı. 2020 yılında özellikle vatandaşların yönetimine katılmasının sağlanmasına, demokrasinin vurgulanmasına, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği kurulmasına yönelik çalışmaları değerlendirilen Konak Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü’ne layık görüldü.

Tüm dünyanın Kovid-19’la tanışıp, pandemiyle mücadele etmeye başladığı en zor yıl olan 2020’de yapılan çalışmalarla ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Abdül Batur, “Şehrimizi ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yönettiğimizi her zaman vurguluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenine her zaman layık olmaya çalışıyor, hemşerilerimize bu anlayışla hizmet ediyoruz” dedi.

Köklü tarihe sahip

Ödülün Konak’ın konseye üye ülkelerde tanınırlığını artıracağını vurgulayan Batur, “İlçemiz çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip; çünkü çok köklü bir tarihimiz var. Birçok tarihi yapıyı burada görebilirsiniz” diye konuştu. Başkan Batur, ödülü 26 Şubat’ta online düzenlenecek törenle alacak.