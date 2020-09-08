Dünya markası Bergama

Dünya Parlamentolar Arası Birliği (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bergama’ya bir ziyarette bulundu. Konukları karşılayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “UNESCO Dünya Mirası olan ilçemizi ziyarete gelen herkes bizi çok sevindiriyor. Sayın Gabriela Cuevas Barron’u da tarihi kentimizde misafir etmekten dolayı çok memnun olduk” dedi. Koştu, Bergama’ya yeni yapılacak olan müze projesi ile ilgili de Bakan Yardımcısı Alpaslan’a bilgiler verdi.



Gelir artacak

Yeni yapılacak olan Bergama Müzesi’nin Kızıl Avlu (Bazalika) yanındaki yerinde incelemelerde bulunan Alpaslan, ayrıca restorasyon çalışmaları ve Bergama’nın turizm geleceği için yapılacak olan yeni projelerle ilgili Koştu ile istişarelerde bulundu.

Bir Dünya markası olan Bergama’yı yapılacak olan yeni müze ve restorasyon çalışmalarıyla turizm kentine yakışır bir şekilde hazırlamak istediklerine dikkat çeken Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Yapacağımız hizmetlerle ilçemizi turizmin cazibe merkezi haline getirip, esnaf ve vatandaşın turizmden daha çok gelir elde edecekleri bir duruma gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.