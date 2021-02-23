Dünya mirası İzmir

İzmir’i dünya kenti yapma hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki; Tarihi İzmir (Kemeraltı ve çevresi), Birgi, Gediz Deltası ile Ceneviz ticaret yolunun parçası Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin daimi listeye alınmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Daimi listedeki Efes ve Bergama için ise alan yönetimi çalışmaları sürüyor.

İzmir’i UNESCO Dünya Mirası kategorisiyle taçlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlarla büyük bir özveri içinde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şöyle konuştu:

“Dünyanın İzmir Mirası çalışmalarımız ile hem şehirdeki UNESCO alanlarının sayısını artırmayı hem de bu alanların birbirleriyle ilişkisini sağlayarak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla İzmir’in marka değerini ve İzmir’e gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Bu program, İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırladığımız İzmir’in yeni turizm tanıtım stratejisinin de önemli bir ayağını oluşturuyor.”

İzmir’in ayrıca UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvurmak için de hazırlıkları sürüyor.

Projeleri inceleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle ertelenen metropol dışındaki ilçeler programına kaldığı yerden devam ediyor. Beydağ, Ödemiş ve Bayındır’ı kapsayan Küçük Menderes Havzası gezisiyle başlayan tur Bakırçay Havzası ile devam edecek. Soyer, bugün Dikili’de olacak. Dikili’de İZSU tesislerini ziyaret edecek ve ilçe muhtarlarıyla bir araya gelecek.

Üç günlük program Bergama ve Kınık’la sürecek. Soyer, yarın İZBETON’un Bergama’daki şantiyelerini gezecek, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nı (BERKSAV) ziyaret edecek. Program kapsamında Kozak Doğa Parkı proje sahası ve Yukarıbey RURITAGE Koordinasyon Merkezi’ne de gidecek. Programın üçüncü gününde de Kınık’ta İZSU ve İZBETON’un yatırım ve projeleri incelenecek.

Tarihi çeşmelere restorasyon

UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı’nı yenileyerek ayağa kaldırmak için 200 milyonluk yatırım kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli kültür miraslarını barındıran Kemeraltı’ndaki tarihi çeşme ve şadırvanları restore etmek üzere harekete geçti. 1828 yılında inşa edilen Alipaşa Şadırvanı ile 1281 Sokak’taki tarihi çeşmenin restorasyonu için ihaleye çıkan Büyükşehir, Uray Çeşmesi ve Kestanepazarı Şadırvanı’nın bakım onarımı için de ihale hazırlık çalışmalarına devam ediyor.