Dünya sahnelerine çıkan tasarımlar

Almanya’daki sinema, film ve tiyatro oyunlarının kostüm ve tasarımları, İzmir Ekonomili tasarımcıların imzasıyla sahnelere taşınıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, Çöl Kraliçesi müzikalinden esinlenerek “Gerd-Königin des Odenwaldes” adıyla ekim ayında prömiyeri yapılacak filmin set ve kostüm tasarımlarını yaptı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu da aynı filmde kostüm ve set asistanlığını üstlendi.