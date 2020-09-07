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    07.09.2020 - 00:03 |

    Dünya üniversiteleri arasında

    EGE Üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında en kapsamlı sıralama yaklaşımı olarak bilinen Times Higher Education’ın (THE) 2021 sıralamasında ilerleme kaydetti.

    Dünya üniversiteleri arasında

    Ege, bir önceki yıla göre dünya üniversiteler sıralamasında; eğitimde 263, araştırmada 205 basamak yükseldi. Türkiye üniversiteleri sıralamasında 2020 yılında eğitimde 21’inci sırada olan Ege, 10 basamak birden sıçrama yaptı, 11’inci sırada yer aldı. 2020 yılında Türkiye üniversiteleri arasında araştırma alanında 21’inci sırada yer alan EÜ, 7 basamaklık sıçramayla 14’üncü sırada bulunuyor. Üniversitenin başarısını ve tanınırlığını artırmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak dünya üniversiteleri arsındaki hızlı yükselişimizi sürdürüyoruz. Pek çok sıralama kuruluşunun hazırladığı çeşitli raporlarda oluşturduğumuz bilim ikliminin faydalarını görüyoruz. Hedefimiz, araştırma üniversiteleri arasında yerimizi almak” diye konuştu.

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