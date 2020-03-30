Dünyaca ünlü Dalyan’da tüm sahile şeritler çekildi

MUĞLA’nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan’da, sahil şeridi ve Sülüngür Gölü kenarındaki piknik alanı koronavirüs önlemleri kapsamında güvenlik şeridi ile çevrilerek girişler yasaklandı.

Ortaca’nın tatil cenneti mahallesi Dalyan’da sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında bomboş kaldı. Dalyanlılar ‘Evde kal’ çağrısına uyarken, Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası harekete geçti. Ekipler, koronavirüse önlemleri kapsamında Dalyan kanalındaki tur teknelerinin bağlandığı iskelenin bulunduğu 900 metre uzunluğundaki sahil boyu, 1050 metre uzunluğundaki Sevgi Yolu ile hafta sonları serbest piknik alanı olarak kullanılan 840 metrelik Sülüngür Gölü kıyısını güvenlik şeridiyle çevirdi. Jandarma ekipleri, “Yürüyüş yapmak, banklarda oturmak, balık tutmak, piknik yapmak ve mangal yakmak geçici süreyle yasaklandı” uyarısı yaptı. -SÜLEYMAN İLTER DHA