Dünyada bir ilki başardılar

Boynunda herhangi bir iz olmayan genç, kısa sürede sağlığına kavuştu. Kontrol için hastaneye gelen genç hasta, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Divarcı’ya teşekkür etti. Rektör Budak da, “Hocalarımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.