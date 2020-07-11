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    HaberlerEge Haberleri Dünyada bir ilki başardılar
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    11.07.2020 - 00:34 |

    Dünyada bir ilki başardılar

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi dünyada bir ilke imza attı, çocuk hastaya izsiz tiroid ameliyatı yaptı. Nazilli’de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Mahmut Şeker, ilk hasta oldu. Dr. Divarcı, genç hastanın alt dudağının iç kısmından yaklaşık 5-10 milimetrelik kesilerden özel aletler yardımıyla ameliyatı yaptı.

    Dünyada bir ilki başardılar

    Boynunda herhangi bir iz olmayan genç, kısa sürede sağlığına kavuştu. Kontrol için hastaneye gelen genç hasta, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Divarcı’ya teşekkür etti. Rektör Budak da, “Hocalarımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.

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