11.07.2020 - 00:34 |
Dünyada bir ilki başardılar
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi dünyada bir ilke imza attı, çocuk hastaya izsiz tiroid ameliyatı yaptı. Nazilli’de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Mahmut Şeker, ilk hasta oldu. Dr. Divarcı, genç hastanın alt dudağının iç kısmından yaklaşık 5-10 milimetrelik kesilerden özel aletler yardımıyla ameliyatı yaptı.
Boynunda herhangi bir iz olmayan genç, kısa sürede sağlığına kavuştu. Kontrol için hastaneye gelen genç hasta, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Divarcı’ya teşekkür etti. Rektör Budak da, “Hocalarımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.