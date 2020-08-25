İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Otokar firmasının ürettiği, virüslere ve bakterilere karşı güvenlik sistemine ait 302 numaralı Konak-Otogar otobüsünü hizmete açtı. Ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz biniş yapmak isteyenleri uyarıyor. Otobüste yolcu ve sürücü temasını engellemek için cam bölmeli özel sürücü kabini bulunuyor. Araç hareket halindeyken, fotokataliz havalandırma sistemi havadaki virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı organizmaları öldürüyor. Her seferin ardından otomatik dezenfektan püskürtme sistemi sayesinde koltuklar, tutamaklar ve iç yüzeyler temizleniyor.

Virüssavar yollarda

ESHOT filosuna kattıkları 52 yeni otobüsten biri olan aracın dünyada ilk kez İzmir’de kullanıma alındığını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşımda hijyen ve sağlık güvenliğinin çok daha önem kazandığını vurguladı. Firmaların yeni teknolojiler ve ürünler geliştirdiğine dikkat çeken Soyer, “Onlardan biri olan ve kendi kendini temizleyen bu özel otobüs ilk kez İzmir’de kullanıma alındı. Hedefimiz, test sonuçlarının olumlu olması halinde bu tip araçların sayısını artırmak” dedi. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de, hastalığın toplu ulaşım sırasında yayılma riskini minimize eden sağlık güvenliği sistemlerine sahip otobüsün, pandemi döneminin getirdiği özel şartlar dikkate alınarak üretildiğini söyledi.