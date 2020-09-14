Dünyalar Aypar’ın oldu

Ekipler, Öztürk ile annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu’yla kaymakamlık önünde bir araya geldi. Ekiplerle bir süre sohbet eden Öztürk, telsizden merkeze ‘iyi çalışmalar’ anonsu yaptı. Ardından ekibin motosikletinin arkasına binen Öztürk, şehir turu yaptı. Öztürk, polis motosikletine binmenin hep hayali olduğunu söyledi, emniyet yetkililerine teşekkür etti.