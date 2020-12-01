'Dünyalara değişmem'

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaşayan, bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Başkaya (32), model araba tutkusuyla dikkat çekiyor. Maaşının bir bölümünü hobisine ayıran Başkaya’nın koleksiyonundaki model otomobillerin sayısı 600’ü buldu. Bir koleksiyoner gibi Türkiye’nin farklı kentlerine giden Başkaya, rengarenk farklı model ve türden arabalarına gözü gibi bakıyor; her akşam düzenli bakım ve temizliklerini yapıyor. Koleksiyonunun kendisi için paha biçilemez olduğunu belirten Başkaya, “Bu tutku adeta bende bir hastalık haline dönüşmeye başlayınca odamın bir bölümünü maket arabalara ayırdım. Bazen bir sandalye alıp, saatlerce onları izliyorum. Çok kez teklif geldi ama hep geri çevirdim. Şu an koleksiyonumun değeri 30-35 bin lira. 100 bin lira da verseler kesinlikle satmam” dedi.