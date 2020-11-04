Dünyanın desteği geldi!

Kandilli Rasathanesi’ne göre 6,9 büyüklüğünde olan Ege depreminin ardından depremzedeler için kapsamı genişletilen Biz Varız dayanışmasına, Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyadaki 340 farklı yerleşim yerinden destek yağdı. Yardım etmek isteyenleri, depremden etkilenenlerle buluşturan kampanyada 2 Kasım saat 01.00 ile 3 Kasım 11.00 arasında Elimi Tutar mısın yemeğinden 65 bin 986 adet alındı.



Kampanyada 1,5 günde 33 bin 985 hijyen paketi, 21 bin 633 gıda paketi ve 6 bin 968 uyku tulumu satın alındı. İhtiyacı olanlara, ‘Elimi tutar mısın?’ yemeğiyle 25, gıda paketiyle 75, hijyen paketiyle de 40 lira karşılığında destek olunabiliyor.