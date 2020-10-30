Dünyanın en iyilerinden...

İzmir-Torbalı’da, Türkiye’nin en büyük tek parsel organik bağına sahip olan Lucien Arkas Bağları, özel mahzeni LA Mahzen ile dünya çapındaki en iyi mahzenler arasına adını yazdırdı. Mimar Luca Molinari’nin kaleme aldığı ve İtalyan yayınevi Forma Edizioni tarafından basılan, 2000 yılından bu yana inşa edilmiş 34 özel şarap mahzeninin bulunduğu The World Winery Collection isimli kitapta aralarında Chateau Margaux’un da yer aldığı Avrupa, Amerika, Güney Afrika ve Okyanusya ile Çin ve Japonya’dan seçilen özel yapıların içinde LA Mahzen’e de yer verildi. LA Mahzen, böylelikle ikinci defa dünyanın en iyileri listesine adını yazdırmayı başardı. 2015 yılında Braun Publishing tarafından hazırlanan “Sömelye’nin Cenneti: Dünyanın En İyi Mahzenleri” isimli kitapta LA Mahzen’e yer verilmişti.