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    HaberlerEge Haberleri Dünyanın karikatürü Kuşadası’nda
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    14.09.2020 - 00:00 |

    Dünyanın karikatürü Kuşadası’nda

    Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve teması “Kuşadası’nda Yaşam” olarak belirlenen “Kuşadası’nın Değerleri Uluslararası Karikatür Yarışması” sonuçlandı.

    Dünyanın karikatürü Kuşadası’nda

    Ödül alan eserler Kemal Arıkan Caddesi üzerinde sergilenmeye başlandı. “Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olmaya devam edecek” diyen Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

    Yarışmaya, 39 ülkeden 176 karikatürist toplam 576 eser ile katıldı. 18 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, ikinciliği Türkiye’den Mehmet Atamer, üçüncülüğü ise Kazakistan’dan Galym Boranbayev kazandı. Büyük Jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görülen isimler ise Türkiye’den Mustafa Yıldız, Polonya’dan Izabela Kowalska ve Özbekistan’dan Makhmudjon Eshonkulov oldu. Sergi, 21 Eylül tarihine kadar 16.00-00.00 saatleri arasında görülebilir.

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