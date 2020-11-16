‘Dünyaya açılan kapı olacak’

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve AK Partili Milletvekilleri ile konuyu görüşen Başkan Aydın, Seferihisarlıları heyecanlandıracak bir “Üniversite Projesi”ni müjdeledi. Başkan Aydın, “Geçtiğimiz haftalarda Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Seferihisar’da bulunan ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Uluslararası Ticaret’ bölümlerinin, Buca Tınaztepe Kampüsü’ne taşıma kararı aldığını açıklamıştı. Biz de bu karar sonrası harekete geçtik. Çabalarımız neticesinde Dokuz Eylül Üniversitesi, ilçemize spor bilimleri enstitüsü kurma kararı aldı” şeklinde konuştu.

Başkan Aydın, üniversitenin Seferihisar’daki tüm binalarının sporcu gençlere tahsis edileceğini belirtti ve bu sayede sporun kalbinin Seferihisar’da atacak olduğunu dile getirdi. Başkan Aydın, “Dokuz Eylül Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’nin spor bilimleri alanında en nitelikli kurumlarından biri. Üniversite ‘Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’ bölümlerinin yanı sıra ‘Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliğ’ni de bünyesinde barındırıyordu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Spor Bilimleri’ne bağlı bütün bölümlerini ilçemize taşıyarak, Seferihisar’da adeta bir üs kurması; Seferihisar’ın Türkiye’de spor bilimlerinin merkezi ve dünyaya açılan kapısı olması anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.