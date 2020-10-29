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    29.10.2020 - 00:05 |

    Dünyaya örnek olan mücadele

    EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün tüm dünyayı etkileyen başarısına dikkat çekti.

    Dünyaya örnek olan mücadele

    “Yüzyılın lideri ile 4 yıllık zorlu ve meşakkatli bir mücadelenin sonunda kazanılan zafer, salt bir zaferin çok ötesindeydi” diyen Yorgancılar, “En önemli görevimiz, 29 Ekim ruhu ile her alanda daha güçlü, daha çağdaş, daha müreffeh bir Türkiye için birlikte, hep birlikte mücadele etmek. Hatırlayalım, hatırlatalım: Atalarımız birlikte başardı. Bizler de, bugün birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

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