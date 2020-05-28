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    28.05.2020 - 00:00 |

    Dünyaya örnek oldular

    Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün eskrimcileri, internet üzerinden yarışarak diğer ülkelere örnek oldu.

    Dünyaya örnek oldular

    Manisalıların düzenlediği 23 Nisan Turnuvası’nı gören Singapur Fencing Club, Singapur, Filipinler, Rusya ve İtalya’dan toplam 33 sporcunun yer aldığı sanal turnuva düzenledi. Ülkemizden yalnız Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün eskrimcileri katılırken, 13 yaşındaki sporcu Mehmet Altıntopu, ilk uluslararası organizasyonunda üçüncü olmayı başardı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, “5 ülkeden 33 sporcunun yer aldığı turnuvaya 9 sporcumuzla katıldık. Sporcumuz Mehmet Altıntopu üçüncü oldu. Diğer ülke sporcularının nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını gördük, tecrübe kazandık. İnternet üzerinden turnuvalara devam edeceğiz” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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