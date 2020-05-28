Dünyaya örnek oldular

Manisalıların düzenlediği 23 Nisan Turnuvası’nı gören Singapur Fencing Club, Singapur, Filipinler, Rusya ve İtalya’dan toplam 33 sporcunun yer aldığı sanal turnuva düzenledi. Ülkemizden yalnız Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün eskrimcileri katılırken, 13 yaşındaki sporcu Mehmet Altıntopu, ilk uluslararası organizasyonunda üçüncü olmayı başardı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, “5 ülkeden 33 sporcunun yer aldığı turnuvaya 9 sporcumuzla katıldık. Sporcumuz Mehmet Altıntopu üçüncü oldu. Diğer ülke sporcularının nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını gördük, tecrübe kazandık. İnternet üzerinden turnuvalara devam edeceğiz” dedi.