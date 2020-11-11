Dünyaya örnek proje

Yeni dünyada turizmdeki payını artırmak isteyen kentler, özgün projelere yöneliyor. Kuşadası da bu doğrultuda yeni stratejiler ve projeler geliştiriyor. Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaşama geçirilecek olan Mars Colony Projesi, şimdiden tüm dünyada dikkatleri çekti. Proje, birçok uluslararası haber ajansına konu oldu.



Ünlü bilim insanı Martin Halliwell, kendisini heyecanlandırdığını kaydettiği projeyi Space-X CEO’su Elon Musk’a sunacağını bildirdi.

“Projemiz, dünyada ilk olarak literatüre geçecek. Bu kentimiz ve ülkemiz adına gurur verici” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni turizm anlayışında yer alan deneyim, öğrenme, eğlenme ve farklı olma kavramlarının Mars Colony Projesi’yle örtüştüğünü söyledi. Turizmin rekabette en açık sektörlerden biri haline geldiğini belirten Günel, “Projemiz, kentimiz ve ülkemize değer katacağı gibi tüm dünyaya ilham verecek. Artık turizmde belirleyici olan Y ve Z kuşağının, turizmden neler istediğini çok iyi anladık. Bu bağlamda, projemiz turizmde yeni yaklaşımların kapılarını açacak” diye konuştu.



Gastronomiye destek



Yeni dünya başlıklarından biri olan Mars çalışmalarına atıfta bulunan proje, Bilim Tema Parkı ve konaklama tesislerinden oluşacak. Kuşadası’nda kurulacak olan projeyle Mars’taki tarım çalışmalarından yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan yaratılacak. Oluşturulacak ‘astronot yemek menüleri’yile gastronomi turizmini de destekleyecek proje, konaklamanın dışında günübirlik ziyaretçilere de açık olacak.