‘Dünyayı değiştirebiliriz’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çankırı, kadının elinin değmediği her şeyin eksik olduğunun altını çizdi.

Eşitlik vurgusu

AK Parti olarak, kadınların karar mekanizmalarında etkin yer alması konusunda özellikle son 18 yıldır önemli bir seferberlik yürüttüklerini dile getiren Çankırı, şunları kaydetti:

“Dünyamızın yarısını oluşturan kadınların fikri ve duygusal katkısını karar mekanizmalarımıza hakkıyla katabildiğimiz zaman, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyaya erişeceğimize yürekten inanıyorum. Daha eşit, daha paylaşımcı, hegemonik olmayan bir anlayışla siyaseti yeniden aşağıdan yukarıya örmeliyiz. Kadınlar olarak siyasete dair bütün şablonları yerle bir edip yeniden yazmalıyız. Çünkü dünyanın yarısı olan kadınların hayata dair sözü, dünyayı değiştirecek güçleri var.”