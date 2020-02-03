‘Dünyayı takip etmeyen kaybeder’

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarafından düzenlenen ekonomi sohbet toplantısına katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2020 yılı Küresel ve Türkiye ekonomisi öngörülerini iş insanları ile paylaştı.

“Küresel ve Ulusal Ekonomiye İlişkin Beklentiler” adlı sunum yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Türkiye’nin kalkınabilmesi için dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. 2020 yılında başta Avrupa olmak üzere birçok Afrika pazarında gerçekleşecek büyümelerin Türkiye için fırsat olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Türk iş insanları bu fırsatları değerlendirmek için dünyayı iyi okumalı ve bütün dünyayı arşınlamalı. Bunu yapmayanlar küçülmeye mahkum” diye konuştu.

‘Çin’e yönelmeliyiz’

Daha sonra söz alan KESİAD Yönetim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de, “Çin’de büyük bir değişim var, Çin pazarından Türkiye olarak ne yazık ki çok az pay alıyoruz. Siyasi gelişmelere kulak asmadan, ön yargılarımızı bir kenara bırakarak ticaretimizi artırmalıyız” dedi.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç ise “Üreterek büyümeyi hedef alan bir ekonomik modeli gündemde tutmalıyız. Üretebilmek ve kalkınmak istiyorsak bunu eğitimle gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.