Dur durak bilmiyorlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında genel bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam etti. Başkan Osman Zolan, çalışmaları inceledi. Zolan, Çaybaşı Caddesi ve Saltak Caddesi’nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, tedbirlere uyarak evlerinde kalan hemşerilerine teşekkür etti. Başkan Zolan, “Biz sahada vatandaşımız için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu zor günleri kurallara uyarak birlikte atlatacağız” diye konuştu.