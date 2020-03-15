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    HaberlerEge Haberleri Duraklara dezenfektan vatandaşa bilgi broşürü
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    15.03.2020 - 00:03 |

    Duraklara dezenfektan vatandaşa bilgi broşürü

    Duraklara dezenfektan vatandaşa bilgi broşürü

    Dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştıran Aliağa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dolmuş duraklarına el dezenfektanları yerleştiriyor.Ayrıca dağıttığı broşürlerle de vatandaşı virüse karşı bilgilendiriyor. Belediye; kurslar, eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler ve benzeri tüm faaliyetleri de mart ayı sonuna kadar iptal etti.

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