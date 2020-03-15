15.03.2020 - 00:03 |
Duraklara dezenfektan vatandaşa bilgi broşürü
Dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştıran Aliağa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dolmuş duraklarına el dezenfektanları yerleştiriyor.Ayrıca dağıttığı broşürlerle de vatandaşı virüse karşı bilgilendiriyor. Belediye; kurslar, eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler ve benzeri tüm faaliyetleri de mart ayı sonuna kadar iptal etti.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.