Duraklara dezenfektan vatandaşa bilgi broşürü

Dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştıran Aliağa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dolmuş duraklarına el dezenfektanları yerleştiriyor.Ayrıca dağıttığı broşürlerle de vatandaşı virüse karşı bilgilendiriyor. Belediye; kurslar, eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler ve benzeri tüm faaliyetleri de mart ayı sonuna kadar iptal etti.