18.05.2020 - 00:03 |
Durmuş Saatler Dükkanı raflarda
Yazar Gamze Güller’in yeni kitabı Durmuş Saatler Dükkânı, İletişim Yayınları’ndan çıktı. Güller’in dördüncü kitabı sürprizleriyle şaşırtan, varoluşun sınırlarını zorlayan, distopik hayatlardan kesitler sunuyor. Öykülerden oluşan kitap, okurlarını zamanın çarkları arasına çekiyor, farklı döngülere, gizemli yeni yolculuklara davet ediyor.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.