Duru’nun tedavisi için bir destek de siz verin!

Bornova’da yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çiftinin kızları Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 4.5 yaşındaki Duru Meriç’in sağlığına kavuşması için ‘zolgensma gen tedavisi’ olması gerekiyor. Tedavinin 13.5 kilonun altındaki çocuklara uygulanabilmesi nedeniyle kızına kilo aldırmamaya çalışan anne Meriç, gereken 2 milyon 132 bin euronun toplanabilmesi amacıyla açtıkları bağış hesabına destek istedi. Meriç, “Duru ağlayarak ya da bakışlarıyla derdini anlatıyor. Zamanla mimikleri de kaybediyoruz maalesef. Her anne gibi okula gitmesini hayal ediyorum. Tüm Türkiye’den destek bekliyorum” dedi.



