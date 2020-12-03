Düşmana karşı iki kez galip geldi

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanlığını da yürüten Peder, “Fiziksel olarak sürekli birinin yardımına ihtiyacımız var. Bu zaten olayı berbat bir hale getiriyor. Yardımcım da hastalanınca ‘Bane ne olacak, ne yapacağım’ kaygısını çok yaşadım. Fiziksel kısıtlılığınız virüse karşı kendinizi korumanızı da güçleştiriyor” dedi.