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    HaberlerEge Haberleri Düşmana karşı iki kez galip geldi
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    03.12.2020 - 00:01 |

    Düşmana karşı iki kez galip geldi

    Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan psikolog İlknur Peder, koronavirüsü ikinci kez yendi; hayata yeniden tutundu.

    Düşmana karşı iki kez galip geldi

    Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanlığını da yürüten Peder, “Fiziksel olarak sürekli birinin yardımına ihtiyacımız var. Bu zaten olayı berbat bir hale getiriyor. Yardımcım da hastalanınca ‘Bane ne olacak, ne yapacağım’ kaygısını çok yaşadım. Fiziksel kısıtlılığınız virüse karşı kendinizi korumanızı da güçleştiriyor” dedi.

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