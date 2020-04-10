Düşmanı yendiler

Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Denizli’de de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs tedavisi için yattığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Eski Çivril Belediye Başkanı olan Güven, sosyal medya hesabında tedavi sürecinin başarılı geçtiğini açıkladı, “Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum” notunu düştü. l DHA