10.04.2020 - 00:03 |
Düşmanı yendiler
Turgutlu ve Denizli’den sevindirici haberler geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), taburcu edildi.
Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Denizli’de de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs tedavisi için yattığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Eski Çivril Belediye Başkanı olan Güven, sosyal medya hesabında tedavi sürecinin başarılı geçtiğini açıkladı, “Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum” notunu düştü. l DHA
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.