BİST95.8342,80EURO 7,320,40USD6,66-0,10ALTIN360,900,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Düşmanı yendiler
    ABONE OL
    10.04.2020 - 00:03 |

    Düşmanı yendiler

    Turgutlu ve Denizli’den sevindirici haberler geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), taburcu edildi.

    Düşmanı yendiler

    Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Denizli’de de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs tedavisi için yattığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Eski Çivril Belediye Başkanı olan Güven, sosyal medya hesabında tedavi sürecinin başarılı geçtiğini açıkladı, “Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum” notunu düştü. l DHA

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber