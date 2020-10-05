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    HaberlerEge Haberleri Dutlulu’dan 30 yıllık hasrete son
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    05.10.2020 - 00:03 |

    Dutlulu’dan 30 yıllık hasrete son

    Dutlulu’dan 30 yıllık hasrete son

    Akhisar Belediyesi, 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallesi’nin sokaklarında çalışma başlattı. Göreve başladıkları günden itibaren, vatandaşı bozuk yol sorunundan kurtararak daha sağlıklı ulaşım için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde, özellikle belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan mahallelerde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

    “Akhisar halkı en güzel hizmetlere layık” diyen Dutlulu, “Muhtarımız Nesime Şakrak ve mahalle halkımızın bilgilendirmesi sonucu 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallemizin ara sokaklarına girdik. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizim en büyük sevincimiz” diye konuştu.  

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