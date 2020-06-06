Dutlulu’dan ATSO’ya ziyaret

Koronavirüs salgınının Akhisar’a etkilerinin yanı sıra, ilçe ekonomisi ve sosyo-kültürel durumu hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten Erdayıoğlu, “Akhisar saygının, sevginin, birlik ve beraberliğin, en önemlisi de üretimin şehri. Bir şehir üretiyorsa, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur” dedi.