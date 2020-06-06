BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dutlulu’dan ATSO’ya ziyaret
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:01 |

    Dutlulu’dan ATSO’ya ziyaret

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Dutlulu’dan ATSO’ya ziyaret

    Koronavirüs salgınının Akhisar’a etkilerinin yanı sıra, ilçe ekonomisi ve sosyo-kültürel durumu hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten Erdayıoğlu, “Akhisar saygının, sevginin, birlik ve beraberliğin, en önemlisi de üretimin şehri. Bir şehir üretiyorsa, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber