06.06.2020 - 00:01 |
Dutlulu’dan ATSO’ya ziyaret
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Koronavirüs salgınının Akhisar’a etkilerinin yanı sıra, ilçe ekonomisi ve sosyo-kültürel durumu hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten Erdayıoğlu, “Akhisar saygının, sevginin, birlik ve beraberliğin, en önemlisi de üretimin şehri. Bir şehir üretiyorsa, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur” dedi.