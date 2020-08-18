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    HaberlerEge Haberleri ‘Duyarlı olalım çöpleri atmayalım’
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    18.08.2020 - 07:00 | | SERKAN İLİK DHA

    ‘Duyarlı olalım çöpleri atmayalım’

    ÇANAKKALE’NİN turizm cenneti Bozcaada’da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor.

    ‘Duyarlı olalım çöpleri atmayalım’

    ÇANAKKALE’NİN turizm cenneti Bozcaada’da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, 18 kişilik ekiple bu yükün altından kalkmakta zorlandıklarını belirtti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günde 10 bin kisiyi ağırlamaya calışıyoruz. Bu yük, 18 kişilik belediye ekibi için çok zor” dedi. l 

    Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.
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