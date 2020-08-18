‘Duyarlı olalım çöpleri atmayalım’

ÇANAKKALE’NİN turizm cenneti Bozcaada’da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, 18 kişilik ekiple bu yükün altından kalkmakta zorlandıklarını belirtti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günde 10 bin kisiyi ağırlamaya calışıyoruz. Bu yük, 18 kişilik belediye ekibi için çok zor” dedi. l