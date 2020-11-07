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    07.11.2020 - 07:00 | | AYBERK GÖKBAK

    Duyarsız kalmadılar

    Geçtiğimiz cuma günü 14.51’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depreme, Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ve Yönetim Kurulu üyeleri kayıtsız kalmadı.

    Duyarsız kalmadılar

    Geçtiğimiz cuma günü 14.51’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depreme, Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ve Yönetim Kurulu üyeleri kayıtsız kalmadı. Kahveciler odası, tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu felaketin ardından battaniye ve su kolilerini Akhisar Belediyesi’ne teslim etti. Belediye çalışanları da yardımları İzmir’e gönderdi. Oda Başkanı Güney, “Bizler de bu depremden çok etkilendik, üzüldük. Ancak üzülmek çözüm değil. Tüm halkımızın başı sağ olsun” dedi. Denetim Kurulu Üyesi Fevzi Kazımoğlu da, “Çok sayıda kayıp bizleri üzdü. Yaralılarımıza da şifa diliyorum” diye konuştu. l 

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