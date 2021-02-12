‘Duyarsız kalmıyor’

Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Levent Tuncel’i ziyaret etti. Verdiği desteklerden dolayı Başkan Tuncel’e teşekkür etti, “Taleplerimize duyarsız kalmadı” dedi. Tuncel de, STK’lara, ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.